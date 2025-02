Juventus, accordo con il Newcastle per Kelly: prestito con obbligo a 15-18 mln

La Juve piazza un altro colpo in difesa: raggiunto l'accordo con il Newcastle per Lloyd Kelly, classe 1998, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15-18 milioni. Al club inglese anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, su cui il club bianconero ha deciso di puntare con decisione dopo la brusca frenata per Kevin Danso. Intensi i contratti con i Magpies per tutta la giornata, fino all'intesa raggiunta in serata. Per l'austriaco Giuntoli ha sempre proposto il prestito con diritto di riscatto, mentre il Lens non si è mai mosso dalla sua posizione, chiedendo almeno l'obbligo se non proprio la cessione a titolo definitivo. Oltre a Kelly i dirigenti bianconeri hanno monitorato con grande attenzione la situazione di Saba Goglichidize e Jean-Clair Todibo del West Ham.