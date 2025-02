Juve, il dopo Vlahovic si chiama Osimhen: Giuntoli al lavoro

E allora, in vista di una probabile cessione dell'ex Fiorentina in estate, Giuntoli ha puntato lo sguardo su una città che conosce molto bene: Napoli. Sarà lì che Victor Osimhen rientrerà a luglio dopo il prestito al Galatasaray ma il nigeriano non resterà in azzurro, visto che ora al centro dell'attacco di Antonio Conte c'è Romelu Lukaku. Il ragionamento della Gazzetta dello Sport è presto fatto: via Vlahovic, arriva Osimhen.