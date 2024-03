Juve, zero follie per il rinnovo di Chiesa: Yildiz complica i piani, e Allegri... 

JUVENTUS

Giuntoli non vuole perderlo a parametro zero, anche il futuro di Allegri sarà determinante

Chiesa, se ci sei batti un colpo. Senza Vlahovic e con la necessità di rialzare la testa dopo un ruolino preoccupante, la Juventus si affida al buon Federico sabato in casa della Juventus. Allegri, che pur si ostina a schierarlo da seconda punta, si aspetta un segnale dall'ex Fiorentina: in ballo c'è anche il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2025. Su questo fronte non ci sono stati passi avanti nelle ultime settimane: i bianconeri non hanno intenzione di fare grandi sforzi economici per trattenerlo. Da una parte i noti vincoli imposti a Giuntoli, dall'altra la presenza di Yildiz, il talentino turco che sa tanto di predestinato.

Sette gol, due assist e i soliti problemi fisici: i tifosi bianconeri e pure qualcuno in società si attendeva un rendimento diverso da Chiesa in quella che poteva e doveva essere la stagione del rilancio in vista degli Europei. Complice anche il 3-5-2, modulo dal quale il tecnico livornese non ha intenzione di scansarsi, il 26enne ha fatto vedere poco. A tratti il figlio d'arte appare poco sereno e prigioniero del suo futuro. Futuro sempre più nebuloso, con la Juventus che sembra avere un solo obiettivo. Ossia quello di prolungargli il contratto per una stagione in modo da non doverlo svendere a giugno. Per il resto niente aumento: l'ingaggio non si sposterà dai 5 milioni di euro già percepiti attualmente.

In sostanza Giuntoli non farà particolari sacrifici per lui, considerando anche la presenza di Yildiz in rosa. Il turco promette bene ed è il profilo perfetto per l'attuale era bianconera: giovane, poco esoso e promettente. Già in questa stagione Fede è stato costretto a fargli spazio: per stravolgere le carte in tavola l'ex Fiorentina deve fare un finale di stagione-super. E sperare nell'addio di Allegri: con un nuovo tecnico, magari amante del 4-3-3, le quotazioni di Chiesa potrebbero avere un clamoroso rialzo.