Bologna, il ko di Bernardeschi avvicina Wesley Gassova dell’Al Nassr

Continua la ricerca di un nuovo esterno d’attacco in casa Bologna dopo l’addio di Dan Ndoye. L’infortunio di Federico Bernardeschi, che non rientrerà prima della pausa di settembre, accentua la necessità di trovare un elemento in più nella batteria degli esterni a disposizione di Vincenzo Italiano. L’obiettivo dei felsinei è Wesley Gassova, talento brasiliano in forza all’Al Nassr. Dopo esser esploso giovanissimo in Brasile con la maglia del Corinthians non ha trovato tanto spazio in Arabia e per questo Wesley è pronto a rilanciarsi in Europa. Il Bologna ha presentato una prima offerta da 12 milioni che è stata respinta, nelle prossime ore arriverà un rilancio a 15 milioni che dovrebbe bastare per ottenere il via libera dell’Al Nassr e regalare così a Italiano un nuovo esterno d’attacco.