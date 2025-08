Il Marsiglia ha deciso di fare un passo verso la Juve per portare Tim Weah in Ligue 1. L'OM non era disposto a sborsare 20 milioni di euro cash come chiesto dai bianconeri, ma si è spinto fino a formulare una nuova offerta: 1 milione per il prestito più altri 14 di riscatto obbligatorio, 3 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Proposta che Comolli ha deciso di accettare.