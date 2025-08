Fiorentina, in arrivo Sohm dal Parma: operazione da 15 milioni

Manca solo la fumata bianca, ma Simon Sohm è già di fatto un nuovo giocatore della Fiorentina. I viola sono pronti così a regalare a Stefano Pioli muscoli e sostanza a centrocampo, con lo svizzero che lascerà Parma per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Dopo aver provato a sondare Franck Kessié, la Fiorentina ha virato con forza su Sohm e nelle ultime ore si è avvicinata sensibilmente al centrocampista svizzero. Mancano solo da definire gli ultimi dettagli con il Parma prima di poter dare il via libera a Sohm per effettuare le visite mediche e aggregarsi al gruppo a disposizione di Stefano Pioli, in questi giorni in Inghilterra, dove in una settimana affronterà Leicester, Nottingham Forest e Manchester United.