Juve, ultimatum a Di Maria: l'alternativa è Berardi

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri attendono una risposta definitiva dall'argentino: se fosse negativa, si busserebbe al Sassuolo. Intanto si tratta con l'Atletico per Morata

La Juve ha deciso di non aspettare ancora Angel Di Maria. L'ultima offerta, quella che offre un contratto da 5,5 milioni di euro più bonus facilmente ottenibili per arrivare ai fatidici 7 chiesti dal giocatore, è stata presentata e adesso a Torino attendono una risposta in tempi brevi. Il "Fideo", finora, ha rimandato la decisione in attesa di capire se poteva avere delle alternative, ma la lancetta del countdown è arrivata a zero.

Vedi anche juventus Juventus, Cuadrado: "Qui sto bene, non ho rifiutato alcuna proposta" Alla Continassa non sono troppo ottimisti sul "sì" dell'argentino e per questo si sono portati avanti. L'ultima idea in caso di risposta negativa porta a Domenico Berardi. Il calabrese ha l'età giusto, 27 anni, e l'esperienza necessaria per rispondere alle esigenze della Juve. L'ostacolo, come sempre, è il Sassuolo, che chiede 30 milioni di euro per il suo talento. Arrivabene e Cherubini puntano a spendere qualcosa di meno, ma i rapporti tra le due società sono ottimi e una soluzione si troverebbe. Altrimenti c'è sempre l'ipotesi Nicolò Zaniolo, che è più giovane, ma costa di più (la Roma vuole 40/50 milioni) e piace anche al Milan. Senza dimenticare Kostic. A breve, comunque, sapremo.

Intanto, però, si lavora anche sul fronte Alvaro Morata. E' chiaro che Allegri lo vorrebbe ancora con sé altrimenti sarebbe già stato mollato. Per questo la Signora sta facendo di tutto per accontentarlo senza spendere i 35 miloni previsti dall'accordo precedente con l'Atletico. Il ds dei colchonerso Andrea Berta ha invitato la Juve a farsi avanti. "Tutto è possibile nella vita, basta volerlo, quindi dipenderà da quanto la Juve lo voglia", ha detto a Sportitalia dopo aver incontrato a Madrid proprio Cherubini.

Sul tavolo ci sono due proposte potenzialmente praticabili: 15 milioni di euro più 10 di bonus oppure (dopo il rinnovo di contratto del giocatore) un nuovo prestito annuale a 10 milioni con obbligo di riscatto alla stessa cifra tra un anno.