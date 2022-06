Juventus, Cuadrado: "Qui sto bene, non ho rifiutato alcuna proposta"

LE PAROLE

Il colombiano smentisce le tensioni con la società bianconera: "Rispetto il mio club e i miei compagni"

Juan Cuadrado prova a gettare acqua sul fuoco, smentendo le voci di tensioni tra lui e la Juventus riguardo il suo rinnovo di contratto: "Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato alcuna proposta, perché mai c’è stata alcuna trattativa - le sue parole affidate ai social -. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni".

Nel corso dell'ultima stagione era scattato il prolungamento automatico fino al 2023 dell'accordo che lega il colombiano ai bianconeri, con un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti. Alcune ricostruzioni degli ultimi giorni parlavano però di una trattativa per spalmarlo su due stagioni, con una proposta di rinnovo fino al 2024 e uno stipendio annuale quasi dimezzato. Circostanza ora smentita dallo stesso "Panita".

Il messaggio d'amore per la Juve sembra anche allontanare l'ipotesi di un addio imminente (su di lui c'è l'interesse della Roma di Mourinho). Il rischio per i bianconeri, naturalmente, è quello di perderlo a parametro zero tra un anno, quando comunque Cuadrado avrà 35 anni.