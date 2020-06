Juve, ufficiale l'acquisto di Arthur. Pjanic al Barcellona

IL COLPO

Arthur Melo è ufficialmente un giocatore della Juventus. Dopo le visite mediche effettuate domenica al J Medical, nella giornata di lunedì è stato ufficializzato l'acquisto del brasiliano, che ha firmato fino al 2025. Un'operazione da 72 milioni di euro più 10 di bonus. Miralem Pjanic fa il percorso inverso: nelle casse bianconere finiscono 60 milioni +5 di bonus.

Arthur percepirà uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. L'addio di Pjanic dopo 4 anni, permetterà alladi fare una grande, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori. In pratica Sarri avrà il tanto agognato rinforzo a centrocampo per una cifra di 12 milioni di euro, bonus esclusi.

La vendita di Arthur, che rimarrà in Catalogna fino al termine della stagione, è un toccasana anche per le casse del Barcellona, che lo aveva prelevato dal Gremio per 31 milioni più 9 di bonus nell'estate 2018. Con 20 milioni da ammortizzare, i catalani fanno una super-plusvalenza di 50 milioni. Un'operazione che fa felice anche il club brasiliano, che dalla cessione alla Juve otterrà 2,52 milioni, il 3,51% della somma.

IL COMUNICATO DELLA JUVE

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società FC Barcelona i seguenti accordi:

• acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo a fronte di un corrispettivo di € 72 milioni pagabili in quattro esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 10 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale valevole fino al 30 giugno 2025;

• cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miralem Pjanić a fronte di un corrispettivo di € 60 milioni, pagabili in quattro esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 5 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 41,8 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori.

ARTHUR: "CI ASPETTANO MOLTE SFIDE INSIEME"



Vedi anche Mercato Barcellona, Arthur annuncia il suo passaggio alla Juve a Messi e compagni