Barcellona, Arthur annuncia il suo passaggio alla Juve a Messi e compagni

FUTURO BIANCONERO

Arthur è un giocatore della Juve, visite mediche superate e firma già depositata su un contratto quinquennale. Il tutto è stato fatto ieri, a Torino, con il permesso ovviamente del Barcellona che ha concesso al centrocampista brasiliano una giornata "libera". Stamattina, al rientro alla Ciutat Deportiva, prima dell'allenamento Arthur ha preso la parola e davanti a tutta la squadra ha annunciato il suo passaggio ai bianconeri: pochi minuti per rassicurare i compagni sul massimo impegno che garantirà da qui alla fine della stagione, in Liga dove già domani sera i blaugrana si giocano tantissimo contro l'Atletico Madrid e ovviamente in Champions.

Un discorso davanti a un gruppo "provato" dal pareggio contro il Celta e dall'allungo in classifica del Real Madrid. Le ultime 24 ore in casa blaugrana non sono state affatto tranquille, dalla Spagna scrivono anzi di uno spogliatoio molto agitato, con buona parte dei senatori schierati contro Setien, anche a causa del poco utilizzo dello stesso Arthur. Il messaggio di oggi del brasiliano, in questo senso, ha inteso essere un invito all'unità.