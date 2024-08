Juve: ufficiale Conceiçao in prestito dal Porto

© X Juve

Francisco Conceiçao è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. La società bianconera comunica che è stato "raggiunto un accordo con la società FC Porto per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di sette milioni di euro - si legge nel comunicato - Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 3 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Non vediamo l’ora di iniziare quest’avventura insieme, Francisco: Bem-vindo!".