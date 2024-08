Juve, ufficiale l'acquisto di Nico Gonzalez: ecco le cifre dell'affare

manovre bianconere

Prestito con obbligo: alla Fiorentina 8 milioni subito e altri 25 l'anno prossimo. I bonus possono arrivare a 5 mln

Juventus, Nico Gonzalez al J Medical per le visite









© ansa 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juve mette le ali. Giornata importante in casa bianconera dopo la chiusura delle trattative per Nico Gonzalez e Francisco Conceição. Questa mattina, attorno alle 9, l'ex attaccante della Fiorentina è arrivato al J Medical per svolgere le visite mediche di rito. Al termine la firma su un contratto fino al 30 giugno 2029: "La rosa della Juventus si arricchisce di un nuovo talento" recita il comunicato del club bianconero. "Nicolás Iván Gonzalez, meglio noto come Nico Gonzalez, è ufficialmente un giocatore bianconero. Esterno d'attacco, classe 1998, approda alla Juventus dalla Fiorentina e firma il contratto che lo lega ai nostri colori".

LE CIFRE DELL'ACCORDO CON LA FIORENTINA PER NICO GONZALEZ

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Ivan Gonzalez a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 33 milioni. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025.

IL PROSSIMO ARRIVO: FRANCISCO CONCEICAO DAL PORTO

Si attende ora lo sbarco in Italia di Francisco Conceição. In attesa di chiudere l'acquisto di Koopmeiners dall'Atalanta, i bianconeri si sono infatti assicurati anche l'attaccante portoghese classe 2002. Giuntoli ha chiuso l'operazione con la formula del prestito secco oneroso a 7 milioni di euro più 2 bonus. L'ex porto sbarcherà questa sera in Italia, pronto a cominciare la nuova avventura. Va anche sottolineato che l'attaccante portoghese ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro che i bianconeri potrebbero decidere di pagare al termine della prossima stagione: sarà il calciatore a decidere, con la Juve che cercherà di avere la priorità d'acquisto. Da non sottovalutare la pista che porta a Sancho, che potrebbe riaccendersi nell'ultima settimana.