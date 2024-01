Juve, tutto fatto per Tiago Djaló: 3,5 mln al Lille, a giorni le visite mediche a Torino

Tiago Djaló è da considerarsi virtualmente un calciatore della Juventus. I bianconeri hanno ultimato l'accordo col Lille per il centrale ex Milan in scadenza a giugno: i piemontesi verseranno subito 3,5 milioni di euro, più altrettanti bonus. Da aggiungere un 10% sulla futura rivendita. Il classe 2000, in ripresa dopo la rottura del legamento crociato, è atteso a Torino nei primi giorni della prossima settimana per le visite mediche di rito. La Juventus ha di fatto soffiato il 23enne all'Inter che pure lo ha seguito a lungo: i nerazzurri erano disposti a ingaggiarlo solo in estate a parametro zero. Giuntoli quindi, ha preferito giocare d'anticipo.