Super Inter verso la Supercoppa: messaggio alla Juventus 

L'ANALISI

I nerazzurri dilagano a Monza e centrano l'ottava vittoria esterna, numeri da record per Calha, Lautaro e Thuram

L'Inter dilaga a Monza grazie alle doppiette di Calhanoglu e Lautaro e dopo le polemiche per il successo last minute contro il Verona manda un chiaro messaggio scudetto alla Juventus, rispedita momentaneamente a -5 in classifica, e anche alle squadre impegnate con i nerazzurri in Supercoppa: la truppa di Simone Inzaghi sta benissimo e quest'anno vuole vincere tutto. "Non posso ancora dire se è la mia Inter migliore" ha detto dopo il match il tecnico, che si gode la grande prestazione di una macchina quasi perfetta (51 punti, miglior attacco e miglior difesa) sempre più trascinata dai suoi leader, che stanno vivendo forse la migliore stagione della carriera.

La copertina anche nella notte dell'U Power Stadium se la prendono Hakan Calhanoglu, infallibile dal dischetto (7 su 7 quest'anno) e al nono gol stagionale (solo Bellingham, 13, ha segnato di più in Europa), Lautaro Martinez, al 18esimo centro in altrettante partite e Marcus Thuram, che si è sbloccato dopo quattro gare e ha regalato il settimo assist del campionato.

Numeri da record che lanciano i nerazzurri nella volata tricolore e consolidano il primato di Inzaghi, che quest'anno in trasferta non ha mai perso (8 vittorie e due pareggi), ha risposto nel modo migliore alle polemiche e con 51 punti sta conducendo l'Inter al secondo campionato migliore della sua storia, dopo quello del 2006/07 con Mancini. Contro il Monza i nerazzurri sono andati a segno per la 28esima gara di Serie A di fila, rafforzando anche il primato di miglior attacco: 49 gol fatti e solo 10 subiti, praticamente come successo coi brianzoli l'Inter prende un gol ogni cinque segnati.

I numeri, di squadra e dei singoli, sono da record, ma con una vittoria martedì col Sassuolo la Juve tornerebbe ancora a -2 e come dice Inzaghi "mancano ancora tante partite". Il segreto allora è pensare una partita per volta: "Lunedì ci sarà una giornata di riposo, poi martedì ci alleneremo e partiremo. C'è un trofeo in palio, daremo il nostro meglio". Non solo la Juve, anche Lazio, Fiorentina e Napoli sono avvisate.

