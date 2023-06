Juve tra Superlega e mercato: è l’ora degli addii

MANOVRE BIANCONERE

Di Maria e Paredes hanno già salutato, anche Rabiot verso l’addio e Vlahovic…

Un passo verso la normalizzazione dei rapporti con la Uefa. Si può intendere così la lettera inviata dalla Juventus a Real Madrid e Barcellona, i due partner dei bianconeri nella Superlega, per avviare un periodo di discussione e confronto su un'eventuale rinuncia al progetto. Juve che nella sua comunicazione precisa di non aver ricevuto alcuna minaccia dalla Uefa, smentendo così l'indiscrezione spagnola, fonte A22 Sports Management la società che promuove la Superlega, di un'idea di abbandono nata sotto coercizione da parte della Uefa che avrebbe minacciato 3 anni di esclusione dalle competizioni europee.

Dall'ipotizzato addio alla Superlega ai certificati addii di alcuni protagonisti della stagione appena conclusa: saluta i bianconeri Angel Di Maria, che in un post sul proprio profilo Instagram si congeda così: “Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile”.

Un bilancio certamente lontano dalle attese quello del Fideo, come quello di un altro argentino. L’addio di Paredes era previsto da mesi, dopo l'eliminazione dalla fase a gironi della Champions League che ha fatto cadere l'obbligo di riscatto facendo tornare il centrocampista al Paris Saint Germain, ma le uscite in casa Juve potrebbero non essere finite qui.

Attenzione infatti al mercato in uscita, perché in attesa di definire i volti dell'area tecnica, mentre si cerca di convincere Rabiot a restare nonostante il contatto in scadenza (è una precisa richiesta di Allegri, se dirà di no si andrà su Frattesi), si intensificano i rumors su Dusan Vlahovic: Arsenal, Chelsea e Bayern Monaco fanno sul serio per il serbo.

In uscita infine anche Alex Sandro, nonostante il rinnovo automatico del contratto che, in virtù del numero di presenze raggiunto, ha protratto la scadenza dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024. In queste ore la dirigenza del club, in particolare nella persona del direttore sportivo, Giovanni Manna, è in contatto con l'entourage del brasiliano per arrivare a una risoluzione consensuale del contratto.

