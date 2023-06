Superlega addio: la Juve comunica a Barça e Real l'uscita dal progetto

DALLA SPAGNA

Secondo quanto riporta Marca, la società bianconera ha inviato una lettera ai due club per avvertirli della marcia indietro

Secondo gli spagnoli di Marca, la Juventus ha inviato una lettera ufficiale a Barcellona e Real Madrid in cui ha comunicato di avere iniziato le procedure per uscire dal progetto Superlega. La società bianconera, durante la gestione Andrea Agnelli, è stato uno dei club più attivi nel dare vita all'idea che ha fatto infuriare la Uefa. I dubbi legati alla possibile esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione, da parte del massimo organismo calcistico continentale, come conseguenza dei guai con la giustizia sportiva italiana, ha portato la Juve a una comunicazione ufficiale ai due club ancora coinvolti nel progetto.

Nella missiva, scrive invece As, il direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino afferma che la Uefa minaccia il club di "escluderlo dalle competizioni europee per cinque anni a causa dei casi in cui è stato coinvolto nelle ultime stagioni". L'uscita della squadra italiana dal progetto, se ci sarà, "richiederà alcune settimane a causa di numerose procedure burocratiche e contrattuali da risolvere", spiega la stampa spagnola.