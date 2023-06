Sassuolo, Frattesi accende il mercato

MERCATO

Ieri Carnevali ha visto Marotta e poi incontrato la Juve a Milano, previsto per la giornata di oggi un appuntamento anche con la Roma

"Frattesi è in rampa di lancio ed è impossibile trattenerlo" ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi. E in effetti il centrocampista azzurro classe '99 è al centro del mercato delle big del nostro campionato e il club neroverde è pronto ad ascoltare la offerte. Il primo club a manifestare un interesse formale è stata la Juventus, con cui nella giornata di martedì c'è stato un incontro a Milano: da una parte Giovanni Manna e il CFO Francesco Calvo e dall'altra l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, che nel faccia a faccia hanno discusso i margini dell'operazione. La valutazione che fa il Sassuolo è alta, 35 milioni, ma con i bianconeri si è parlato anche di possibili contropartite tecniche (ai neroverdi piace Koni De Winter, difensore classe 2002 reduce dal prestito all'Empoli).

Di Frattesi e di contropartite però l'ad Carnevali ha parlato anche con l'Inter, incontrata sempre nella giornata di ieri nella persona di Beppe Marotta. I due dirigenti hanno pranzato insieme e per abbassare il costo del cartellino del giocatore i nerazzurri hanno messo sul tavolo Samuele Mulattieri, di rientro dal prestito al Frosinone con cui quest'anno ha segnato 12 gol.

Chi invece potrebbe non avere bisogno di inserire contropartite tecniche perché ha diritto al 30% della futura rivendita di Frattesi è la Roma, che da anni è sulle tracce del centrocampista ma non è ancora riuscita a riportarlo a casa. L'incontro tra il Sassoulo e i giallorossi è in programma nella giornata di oggi, Carnevali valuterà tutte le offerte e poi deciderà con chi chiudere. Per ora solo una cosa è certa, Frattesi lascerà i neroverdi e lo vogliono tutti.

