Juve, torna Dybala: dal suo sì dipende lo scambio con Lukaku 

L'ora X si avvicina. Paulo Dybala ha anticipato il suo ritorno dalle vacanze e nella giornata di domani, giovedì 1 agosto, incontrerà Maurizio Sarri e Fabio Paratici. Il numero 10 pensava di vivere un futuro diverso, ancora alla Juventus e da protagonista (e in caso di addio, una nuova avventura in Spagna). Di diverso avviso il club che ha messo la stella argentina al centro di uno scambio con il Manchester United. Madama ha scelto Romelu Lukaku, con cui c'è l'intesa sull'ingaggio (9 milioni bonus compresi), per andare all'assalto del nono scudetto consecutivo e della Champions League. L'affare, con conguaglio di 15 milioni a proprio favore, permetterebbe alla Signora di ottenere una ricca plusvalenza, di circa 83 milioni. La Premier chiama Dybala

Da Dybala è arrivata un'apertura ai Red Devils, il suo agente Jorge Antun è volato in Inghilterra per ascoltare la proposta dei Red Devils: secondo la Gazzetta dello Sport la Joya vorrebbe uno stipendio da 10-12 milioni mentre lo United al momento ne offrirebbe 8,5. Madama, dal confronto di domani, si aspetta l'ok del proprio giocatore alla cessione ai Diavoli Rossi. Il 25enne manifesterà nuovamente il proprio desiderio, quello di restare a Torino, mentre i Campioni d'Italia dal canto loro chiariranno che non rientra più nel progetto tecnico nonostante le parole di Sarri nelle precedenti settimane. Il mercato ha sconvolto i piani dell'allenatore e ora non resta che attendere la risposta definitiva di Dybala. Un eventuale no, ipotesi più improbabile, bloccherebbe lo scambio con Lukaku e complicherebbe le strategie della Juve (sullo sfondo il Psg, interessato al calciatore dell'Albiceleste, segue la vicenda). Attenzione perché il fantasista potrebbe non essere l'unico a salutare l'Italia per andare a Manchester: a fargli compagnia sarebbe uno tra Matuidi e Mandzukic.