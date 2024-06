Juve, Thuram jr ha detto sì: il suo arrivo non esclude il rinnovo di Rabiot

MANOVRE BIANCONERE

Dopo Douglas Luiz la Juventus è pronta a chiudere un altro colpo a centrocampo: Thuram Jr ha deciso di vestire la maglia bianconera la prossima stagione. E su Rabiot...

Khephren Thuram ha scelto la Juventus. Il centrocampista francese, attualmente impegnato con l'Under 23 in vista dei giochi Olimpici, ha preso una decisione chiara e netta in merito al proprio futuro: vuole trasferirsi in bianconero, club nel quale ha giocato anche il papà Lilian dal 2001 al 2006. Dopo quattro stagioni con la maglia del Nizza, il Thuram ritiene che sia il momento di fare uno step in avanti nella propria carriera e ha individuato nel progetto della Juventus l'ambiente giusto nel quale continuare il percorso di crescita.

Come riporta l'edizione odierna di TuttoSport, la Juventus è al lavoro per trovare un'intesa con il Nizza. Thuram ha già fatto sapere di voler rinnovare il contratto (in scadenza l'anno prossimo) per poi trasferirsi in bianconero per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. L'obiettivo di Giuntoli, però, è quello di abbassare ulteriormente la richiesta del club francese, magari inserendo anche una contropartita. Al momento, i nomi più papabili sono quelli di Kean, Milik e Nonge. Ma se per i primi due l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio (2,5 l'italiano e 3,5 il polacco), ecco che la soluzione potrebbe essere il giovane belga, già da tempo nel mirino del club francese.

Va anche detto che l'eventuale arrivo di Thuram in bianconero non escluderebbe a priori la partenza di Adrien Rabiot, il cui contratto è in scadenza tra pochi giorni e non è ancora stato rinnovato. Decisiva potrebbe essere la giornata di oggi, 26 giugno, quando l'ex PSG incontrerà la mamma e agente Veronique in Germania sfruttando così la giornata libera concessa dal ct Deschamps. Qualora Rabiot accettasse l'offerta bianconera, la Juventus sarebbe contenta di avere in rosa entrambi i francesi e le spalle coperte a centrocampo: i bianconeri potrebbero dunque portare avanti la trattativa per Koopmeiners, obiettivo primario del club. I prossimi giorni saranno fondamentali, ma la nuova Juventus di Thiago Motta comincia a prendere forma: dopo Douglas Luiz, ecco un altro colpo a centrocampo, reparto che negli ultimi anni ha perso un po' di qualità.