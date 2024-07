Juve-Todibo, il Nizza apre al prestito: Giuntoli cerca l'intesa col club

manovre bianconere

Il difensore francese è un obiettivo concreto per la difesa della Juventus e nelle prossime ore la trattativa potrebbe sbloccarsi definitivamente

Jean-Clair Todibo si avvicina alla Juventus. Il difensore francese ha da tempo espresso la propria volontà di trasferirsi in bianconero e sta facendo pressione sul Nizza affinché la trattativa possa andare in porto nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il pressing di Todibo nei confronti del club ha portato i francesi ad aprire alla formula del prestito con obbligo di riscatto, che anche la Juventus gradisce particolarmente.

L'obiettivo di Giuntoli è quello di portare a Torino il centrale francese il prima possibile a nei prossimi giorni potrebbe arrivare un'accelerata nella trattativa. Con il Nizza che apre al prestito, la Juventus sembrerebbe intenzionata a impostare l'operazione così: prestito oneroso (tra i 7 e i 10 milioni) più l'obbligo di riscatto che scatterà all'inizio della prossima stagione. Così il Nizza potrebbe liberarsi di Todibo e risparmiare un mese d'ingaggio, mentre la Juve potrebbe avere in rosa il centrale il prima possibile. Una soluzione che accontenterebbe tutti quanti, anche dal punto di vista economico. Il club francese, infatti, andrebbe a incassare una cifra complessiva che si aggira attorno ai 40 milioni di euro, il valore della richiesta iniziale. Vedi anche Mercato Juventus, tra i convocati di Thiago Motta per il ritiro in Germania esclusi eccellenti: tra permessi, infortuni e mercato

Prima di poter dare il benestare all'operazione, la Juventus ha la necessità di cedere. L'iniziato numero uno è Dean Huijsen, rientrato dal prestito alla Roma e non convocato da Thiago Motta per la tournée in Germania. Tra i club interessati ci sono Stoccarda e Wolfsburg, con i quali la Juve ha avuto i primi contatti, ma anche il PSG resta in corsa per il centrale spagnolo. L'obiettivo di Giuntoli è quello di incassare 20-25 milioni di euro per sbloccare l'arrivo di Todibo, che ha già un accordo quinquennale da 2 milioni di euro all'anno (bonus esclusi) con la Juventus. Questa settimana potrebbe essere decisiva per la chiusura dell'operazione.