Juve-Spalletti, ci siamo: la fumata bianca è attesa nelle prossime ore

Luciano Spalletti è sempre più vicino alla panchina della Juventus: la fumata bianca è attesa nelle prossime ore. L'ex ct azzurro è pronto a prendere il posto dell'esonerato Igor Tudor. Spalletti ha incontrato nel pomeriggio a Milano l'ad della Juve Damien Comolli, dando ampia apertura all'opzione bianconera. Contemporaneamente il dt Modesto ha fatto un sondaggio pure con Raffaele Palladino, con cui aveva lavorato al Monza. Ma ora la strada è tracciata e porta a Spalletti, il prescelto per dare una svolta alla stagione bianconera. Secondo quanto riporta Sky Sport, la presentazione potrebbe avvenire nella giornata di giovedì: pronto un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions.