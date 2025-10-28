Juve-Spalletti, ci siamo: la fumata bianca è attesa nelle prossime ore

Non solo Tudor, la lista degli allenatori senza panchina è lunga: la top 20
© Getty Images | Luciano Spalletti
© Getty Images | Luciano Spalletti
L'ex ct azzurro ha incontrato l'ad bianconero Comolli: pronto contratto fino a giugno con opzione in caso di qualificazione alla Championsdi Stefano Fiore
Luciano Spalletti è sempre più vicino alla panchina della Juventus: la fumata bianca è attesa nelle prossime ore. L'ex ct azzurro è pronto a prendere il posto dell'esonerato Igor Tudor. Spalletti ha incontrato nel pomeriggio a Milano l'ad della Juve Damien Comolli, dando ampia apertura all'opzione bianconera. Contemporaneamente il dt Modesto ha fatto un sondaggio pure con Raffaele Palladino, con cui aveva lavorato al Monza. Ma ora la strada è tracciata e porta a Spalletti, il prescelto per dare una svolta alla stagione bianconera. Secondo quanto riporta Sky Sport, la presentazione potrebbe avvenire nella giornata di giovedì: pronto un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions.
Già dai primi scricchiolii della panchina di Tudor, la dirigenza bianconera aveva deciso di puntare sull'ex ct della Nazionale, come avevamo anticipato. Nonostante avesse dichiarato di non volere più allenare in Italia dopo l'esperienza totalizzante di Napoli, il fallimento con la Nazionale ha portato il tecnico di Certaldo a fare marcia indietro, pensando a un'occasione unica per il rilancio ad alti livelli. Spalletti è convinto di poter rilanciare le ambizioni di squadra che ha, al momento, l'obiettivo di un posto Champions e la ricerca almeno dei play-off nella competizione europea di quest'anno.
© Getty Images | Luciano Spalletti
© Getty Images | Luciano Spalletti