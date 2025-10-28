Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
il dopo tudor

Juve, incontro con Spalletti: si attende la decisione definitiva

L'amministratore delegato bianconero Comolli ha messo nero su bianco la proposta al tecnico. Contattato anche Palladino

di Stefano Fiore
28 Ott 2025 - 17:31

Oggi pomeriggio, a Milano, Luciano Spalletti ha incontrato Damien Comolli che resta in pole position per prendere il posto di Igor Tudor alla Juventus. Non è stata presa ancora una decisione definitiva, che è attesa tra martedì e mercoledì, e infatti con l'ex ct della Nazionale, che ha dato ampia apertura all'opzione bianconera, non si è affrontato ancora il discorso economico. Nel frattempo il dt Modesto ha fatto un sondaggio pure con Raffaele Palladino, con cui aveva lavorato al Monza, a testimonianza di una corsa a due nella quale, ribadiamo, resta comunque ancora favorito Spalletti.

Juve, la proposta a Spalletti

Nelle intenzioni di Comolli c'è un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di un posto in Champions: i bianconeri lo vorrebbero di un anno, mentre l'allenatore toscano vorrebbe un biennale. A Torino, scottati dai casi recenti, si vorrebbero cautelare così per evitare di impegnarsi troppo a lungo e poi ritrovarsi cifre enormi da versare a chi è stato sollevato dall'incarico e al suo staff (vedi il caso Thiago Motta). 

Spalletti apre alla Juve

Già dai primi scricchiolii della panchina di Tudor, la dirigenza bianconera aveva deciso di puntare sull'ex ct della Nazionale, come avevamo anticipato. Niente di ufficiale e di concreto, solo un modo per capire se Spalletti potesse valutare seriamente la chiamata della Juve. Nonostante avesse dichiarato di non volere più allenare in Italia dopo l'esperienza totalizzante di Napoli, il fallimento con la Nazionale ha portato il tecnico di Certaldo a fare marcia indietro, pensando a un'occasione unica per il rilancio ad alti livelli. La Juventus sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera che comprende squadre come Roma, Inter e Napoli. 

Spalletti valuta positivamente la rosa bianconera ed è convinto di poter rilanciare le ambizioni di squadra che ha, al momento, l'obiettivo di un posto Champions e la ricerca almeno dei play-off nella competizione europea di quest'anno. Resta il dubbio di quanto possa incidere un allenatore così caratterizzato sul piano della proposta di gioco su una squadra presa in corsa. In realtà anche alla Roma, quando ha sostituito Rudi Garcia, è riuscito a dare la sua impronta arrivando a gennaio

Juve, attenzione a Palladino

In caso di rottura delle trattative con Spalletti l'alternativa più logica porta a Palladino, che infatti è stato sentito e accetterebbe un contratto fino a giugno, ma è un'ipotesi (che metterebbe d'accordo i nostri utenti) al momento in secondo piano. 

Non solo Tudor, la lista degli allenatori senza panchina è lunga: la top 20

1 di 20
© Getty Images | Luciano Spalletti
© Getty Images | Luciano Spalletti
© Getty Images | Luciano Spalletti

© Getty Images | Luciano Spalletti

© Getty Images | Luciano Spalletti

juve
spalletti
incontro

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Juventus

Juve, Tudor esonerato: Brambilla traghettatore subito, poi tutto su Spalletti. Contatti in corso

Juve-Spalletti, incontro concluso: si attende la decisione. Sentito anche Palladino

I tifosi bianconeri non vogliono Luciano: troppo "napoletano" e con un tatuaggio galeotto

Yildiz

Xabi Alonso vuole Yildiz al Real: "Disposto a cedere quasi tutti pur di averlo"

La Juve sonda Spalletti: è lui il nome che più scalda l'ambiente ma c'è l'ostacolo ingaggio

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:20
Bayern Monaco, occhi su Asllani dell'Hoffenheim
17:16
Marsiglia, anche il Tottenham su Greenwood
16:23
Genoa, Vieira: "Le parole di Sucu mi fanno piacere"
15:29
S. Esposito: "Scegliere il Cagliari è stato semplice"
14:00
Totti: "Se la Juve prende Spalletti fa un grande affare"