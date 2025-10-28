Juve, incontro con Spalletti: si attende la decisione definitiva

Oggi pomeriggio, a Milano, Luciano Spalletti ha incontrato Damien Comolli che resta in pole position per prendere il posto di Igor Tudor alla Juventus. Non è stata presa ancora una decisione definitiva, che è attesa tra martedì e mercoledì, e infatti con l'ex ct della Nazionale, che ha dato ampia apertura all'opzione bianconera, non si è affrontato ancora il discorso economico. Nel frattempo il dt Modesto ha fatto un sondaggio pure con Raffaele Palladino, con cui aveva lavorato al Monza, a testimonianza di una corsa a due nella quale, ribadiamo, resta comunque ancora favorito Spalletti.