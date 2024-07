Juve, dopo Cabal si stringe per Todibo: a ore incontro decisivo col Nizza

ALTRO RINFORZO

I bianconeri provano a piazzare un altro colpo per rinforzare la difesa: col giocatore c'è l'intesa da tempo

© Getty Images Juve scatenata sul mercato. Dopo aver soffiato Juan David Cabal all'Inter, i bianconeri provano ad accelerare per un altro colpo in difesa: Jean-Clair Todibo. Secondo quanto si apprende, nelle prossime ore Giuntoli avrebbe in programma un incontro con il Nizza che potrebbe essere decisivo per sbloccare la trattativa sul centrale francese. Dopo aver raggiunto da tempo un'intesa col giocatore per un contratto fino al 2029 da 2.5 milioni più bonus, il club bianconero avrebbe deciso di rompere gli indugi e raggiungere un accordo anche con la società proprietaria del cartellino.

Un affondo importante, che conferma le intenzioni serissime della Juve sul giocatore e la voglia di portarlo a Torino in tempi stretti. Da un punto di vista tecnico, Todibo andrebbe a puntellare ulteriormente il reparto arretrato bianconero con un elemento di grande fisicità e affidabilità. Un rinforzo molto gradito a Thiago Motta e per cui a questo punto potrebbe essere arrivato il momento giusto per accelerare.

Numeri alla mano, si parla di un colpo piuttosto oneroso. Al momento, del resto, il Nizza avrebbe già respinto al mittente un'offerta da 35 milioni di euro dal West Ham e l'impressione è che la valutazione del difensore difficilmente scenderà sotto questa cifra nelle prossime ore. Dunque sotto col pressing bianconero. La Juve vuole Todibo e vuole chiudere l'affare in fretta per consegnare a Motta un altro rinforzo di livello.