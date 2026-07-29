Cagliari, Pisacane su Esposito: "Non mi ha mai detto di volersene andare"

Il futuro di Sebastiano Esposito continua a tenere banco in casa Cagliari. Giovedì il club incontrerà l'entourage dell'attaccante per discutere del rinnovo e dell'adeguamento dell'ingaggio ma Fabio Pisacane ha provato a rasserenare l'ambiente. Nel corso di un'intervista a Sky Sport, il tecnico rossoblù ha dichiarato: "Seba sa che gli voglio bene. Ciò che riguarda i contratti riguarda la società e il suo agente. Io mi concentro su quello che dice il campo. Il ragazzo non è mai venuto a bussarmi alla porta per dirmi di voler andare via, nel momento in cui dovesse farlo potrebbe andare altrove tranquillamente. Io posso solo ringraziarlo, sta dando tanto e sono convinto si possano fare belle cose insieme".