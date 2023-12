Juve, si lavora sugli esterni: Felipe Anderson e Zaccagni osservati speciali

MANOVRE BIANCONERE

A caccia di rinforzi, Giuntoli guarda in casa Lazio: il brasiliano potrebbe arrivare a parametro zero, l'azzurro è invece in scadenza nel 2025

© Getty Images La Juve sonda il mercato degli esterni offensivi e pianifica le prossime mosse. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Giuntoli avrebbe iniziato infatti a muoversi per due pezzi da novanta della Lazio: Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. Al momento si tratterebbe solo di un primo interessamento, ma a breve la situazione potrebbe subire accelerazioni importanti. In scadenza a giugno 2024, il brasiliano per ora non ha raggiunto alcuna intesa per il rinnovo del contratto con Lotito e a fine stagione potrebbe cambiare maglia a parametro zero. Situazione che, se dovesse realizzarsi, per la Lazio rappresenterebbe una doppia beffa: tecnica ed economica. Ma che al momento, nonostante l'attaccamento del giocatore all'ambiente biancoceleste, non si può affatto escludere.

Indeciso su da farsi, del resto, Lotito al momento ha congelato tutti i discorsi sul prolungamento del numero sette biancoceleste, rimandando ogni decisione tra qualche mese. Incertezze che la Juve sembra intenzionata a sfruttare per trattare con l'entourage del giocatore e tentare un inserimento che porterebbe alla Continassa una pedina offensiva di grande continuità, efficacia e duttilità per la corsia e non solo.

Ma Felipe Anderson non è l'unico giocatore della Lazio finito nel mirino bianconero. Oltre al brasiliano, infatti, Giuntoli starebbe monitorando con grande attenzione anche la situazione di Mattia Zaccagni. In scadenza a giugno 2025, l'esterno offensivo ha chiesto a gran voce il rinnovo a Lotito, ma per ora non sembra essersi mosso nulla in questa direzione. Altro stallo che potrebbe facilitare un eventuale inserimento della Juve nel discorso. Tutto con modalità differenti visti i tempi e l'anno in più di contratto rispetto a Felipe Anderson, ma con lo stesso interesse. La Juve guarda in casa Lazio e prova a soffiarle gli esterni offensivi.