Juventus, caccia ai rinforzi per lo scudetto: spunta Ferguson del Bologna

MANOVRE BIANCONERE

Allegri chiede almeno un centrocampista e lo scozzese sarebbe preferito a Phillips e Partey. Per l'attacco c'è chi spinge per il ritorno di Soulé

Il recente derby d'Italia ha detto che la Juventus è ancora un passo indietro all'Inter, ma con i giusti rinforzi a gennaio potrebbe davvero giocarsi lo scudetto con i nerazzurri. Rinforzi offensivi, ma soprattutto centrocampisti di qualità. E l'ultimo nome spuntato è quello di Lewis Ferguson del Bologna, individuato da Allegri come uomo giusto per aumentare il livello tecnico del reparto in un campionato che già conosce. A Torino faranno più di un tentativo, tanto che il responsabile dell'area sportiva Cristiano Giuntoli lo ha seguiti di persona tre settimane fa in occasione della sfida contro la Lazio al Dall'Ara.

Il 24enne scozzese piace molto in Premier League e nel suo entourage, guidato da Bill McMurdo, ci sono anche Carnaghi e Paolillo, che curano gli interessi di Gatti. Insomma, i contatti tra le parti ci sono già e a questo punto bisognerebbe solo trovare l'accordo con il Bologna. Thiago Motta non vorrebbe cedere il giocatore a gennaio e solo un'offerta irrinunciabile potrebbe sbloccare la trattativa: si parla di una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Ferguson resta comunque uno dei tanti nomi sul taccuino bianconero. Come Thomas Partey, che l'Arsenal vorrebbe cedere da tempo, anche se cartellino e stipendio frenano un po' i bianconeri. E poi Kalvin Phillips del Manchester City, per il quale si sono già fatti importanti passi avanti. Nel mirino c'è pure Georgiy Sudakov, talento ucraino dello Shakhtar.

Quanto all'attacco, la prima scelta resta sempre Domenico Berardi, anche se c'è chi spingerebbe per un rientro anticipato di Matias Soulé dal Frsosinone in modo da investire la cifra richiesta dal Sassuolo proprio sul centrocampista. Ci sarebbe anche Jadon Sancho, ma i costi in questo caso paiono proibitivi.