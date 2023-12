Juve, Giuntoli conferma Allegri e Vlahovic

MANOVRE BIANCONERE

Il ds: "Max è un riferimento, ce lo teniamo stretto. Anche con Dusan vogliamo dare continuità"

Cristiano Giuntoli ha allontanato le voci attorno a Max Allegri e Dusan Vlahovic, due degli elementi più discussi in chiave futuro Juventus. "Io e Manna lavoriamo quotidianamente con Allegri e con l'ad Scanavino, si è creato un bel gruppo di lavoro e siamo contenti. Per noi Allegri è un punto di riferimento, ce lo teniamo molto stretto e qualsiasi altra candidatura non ha scampo", ha detto il ds bianconero a Dazn. Su Vlahovic: "Stiamo parlando con tanti, abbiamo un rapporto molto forte con i nostri calciatori e con gli agenti. Vogliamo dare continuità a questo gruppo che ci sta dando grandi soddisfazioni".

Vedi anche Calcio Juve, Vlahovic: "Scudetto? Allegri è un vincente. Stiamo parlando del rinnovo" "Il nostro status è sempre lo stesso, siamo molto contenti dell'ultima partita, siamo molto contenti anche della frase di Rabiot, perché noi vogliamo che i nostri calciatori sognino sempre. E' chiaro che l'azienda ha l'obiettivo di entrare in Champions League - aggiunge - e noi quello guardiamo, siamo ben piantati con i piedi per terra. Pero' ci fa piacere che i nostri calciatori puntino al massimo, questo non vuol dire che poi l'obiettivo dell'azienda debba cambiare".

Infine una domanda sul gioiellino del Monza, Colpani. "E' un buon calciatore sicuramente", conclude Giuntoli senza sbilanciarsi.