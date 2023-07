Juve, si complica la pista Kessie: l'ex Milan spinge per la Premier

MANOVRE BIANCONERE

La corsa al centrocampista è in salita: il centrocampista ha messo la Premier League al primo posto

Il Barcellona lo ha messo nella lista dei cedibili da tempo e adesso se ne è convinto pure lui. C'è Franck Kessie al centro dei discorsi, l'ex Milan che è destinato nuovamente a fare le valigie, appena 24 mesi dopo l'approdo in Catalogna. Il centrocampista ha recepito il messaggio con un po' di ritardo e, complice il rapporto non ottimale con Xavi, ha preso atto che la sua storia con i blaugrana è arrivata agli sgoccioli. Adesso toccherà a lui trovare una sistemazione che lo soddisfi: la Juventus è fortemente interessata, così come il Tottenham, che ha già manifestato le sue intenzioni ai dirigenti iberici.

Tottenham ossia Premier League. È il campionato inglese la priorità del classe 1996 passato da Atalanta e Cesena: al momento l'ex Milan ha messo al secondo posto la possibilità di far ritorno in Serie A. E non da è da escludere che in gioco possano entrare altri club militanti in Inghilterra. Una brutta notizia per Giuntoli, che ha in Kessie un pallino: quest'ultimo sarebbe in grado di fornire dinamicità e fisicità in un centrocampo che con Rabiot sarebbe di alto livello per la massima serie italiana. Lo sa pure Allegri, il quale deve fare i conti con le volontà del calciatore. Al contempo è assai probabile che la differenza la farà la proposta economica: sia al centrocampista, sia al Barcellona, voglioso di incassare subito una cifra importante per realizzare una plusvalenza notevole. Starà alla Juve adesso convincere i blaugrana ad una formula diversa da quella definitiva: magari un prestito con diritto di riscatto da trasformare in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.