Juve, clamoroso Pogba: era del Galatasaray, non ha superato le visite mediche

Altro che sirene arabe: Paul Pogba è stato veramente vicino a trasferarsi al Galatasaray. Lì avrebbe trovato ex 'italiani' come Icardi e Mertens, ma a far saltare il banco sarebbero state le visite mediche. Secondo i media turchi il francese, di nuovo non convocato da Deschamps in nazionale per i prossimi impegni di settembre, non avrebbe superato i controlli medici organizzati dal Galatasaray, che la prossima stagione disputerà la Champions League. La notizia arriva pochi giorni dopo il rientro in campo dell'ex Manchester United, che domenica si era rivisto in campo in occasione di Juventus-Bologna.