Juve-Sassuolo, oggi il vertice per Manuel Locatelli

IL SUMMIT

La Juve è arrivata a 32, ma Carnevali non cede e tenta il colpaccio

Il giorno è arrivato. Oggi la Juventus e il Sassuolo si siederanno intorno a un tavolo per chiudere l'affare Manuel Locatelli. Il centrocampista è il pallino di Max Allegri che ha bisogno della sua duttilità in un reparto che lo scorso anno ha faticato tantissimo. L'ad neroverde Carnevali è atteso alla Continassa per incontrare il capo dell'area sportiva juventina, Cherubini, l'ad Arrivabene e il vicepresidente Nedved. La volontà è quella di chiudere e avere Loca già per l'inizio del campionato, ormai alle porte. afp

La Juventus e il Sassuolo sono ancora un po' distanti per quanto riguarda domanda e offerta. I bianconeri si sono fermati a un rilancio di 32 milioni di euro, mentre il club emiliano non si schioda dai 40 fissati sin dal principio (il giocatore ha sempre però voluto la Juve).

La sintesi sarà a metà strada con i bianconeri che alzeranno ancora il prezzo aggiungendo una serie di variabili.

Insomma, si è alla resa dei conti. Faccia a faccia in programma dalle 14.30. Sono attese grosse novità.