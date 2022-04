Juve, Renan Lodi è il prescelto per sostituire Alex Sandro

MANOVRE BIANCONERE

Lo spagnolo dell'Atletico Madrid in cima alla lista che comprende anche Emerson. Ma non sarà un'operazione facile

Terzino sinistro cercasi. Già da un po' di tempo la Juve ha capito che Alex Sandro è in fase calante, seppur ancora a buon livello, e quest'anno solo grazie a un Mattia De Sciglio ritrovato (più che a Pellegrini), è riuscita ad arginare le difficoltà in un reparto fondamentale per chi ha messo al centro dell'attacco un giocatore come Vlahovic.

Così, a Torino stanno cercando una valida alternativa al brasiliano, il cui contratto in scadenza nel 2023 lo mette tra i cedibili del prossimo mercato estivo, anche per alleggerirsi di un ingaggio pesante da 6 milioni di euro. Se arrivassero offerte, i bianconeri hanno pronta una lista di papabili pronti a prendere il suo posto. In cima c'è il nome del connazionale Renan Lodi, giocatore di livello internazionale, ma ancora giovane (compirà 24 anni domani) e legato all'Atletico Madrid per altre tre stagioni. Gli spagnoli lo valutano non meno di 40 milioni di euro e Simeone lo considera imprescindibile per il suo progetto, ma i rapporti tra le due società sono buoni (vedi Morata) e si potrebbe provare a trattare.

Altrimenti la Juve potrebbe puntare sul vecchio pallino Emerson Palmieri, oggi al Lione, ma di proprietà del Chelsea, oppure sulla scommessa Owen Wijndal, giovane olandese dell'Az. Rimanendo in Italia, Bellanova, Cambiaso e Udogie potrebbero fare al caso di Allegri, anche se non sono al livello del miglior Alex Sandro.