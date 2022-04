Juve, la lista della spesa: da Raspadori a Milinkovic-Savic

MOVIMENTI BIANCONERI

Interessano anche Zaniolo, Emerson Palmieri e Renato Sanches

Tanti nomi sulla lista della spesa in casa Juve. In estate non sarà rivoluzione, ma quasi: la dirigenza bianconera vuole rinforzare la squadra con diversi acquisti e completare il processo iniziato a gennaio con i colpi di Vlahovic e Zakaria. Un restyling completo per la formazione di Allegri che interesserà tutti i reparti, porta a parte. Per l'attacco i nomi sono noti e sono sempre quelli di Zaniolo e Raspadori. Il giocatore offensivo della Roma e l'attaccante del Sassuolo non si escludono a vicenda e potrebbero anche arrivare entrambi con le partenze di Dybala (certa) e Bernardeschi (quasi certa).

Per il trequartista giallorosso e della Nazionale c'è da battere la concorrenza del Napoli, mentre per il gioiellino del 2000 bisognerà lavorare sulle richieste del club neroverde. A centrocampo il sogno è quello di riportare a Torino Paul Pogba che a giugno saluterà il Manchester United a parametro zero. Il francese tornerebbe di corsa in bianconero con Allegri pronto a riabbracciarlo, ma tutto dipenderà dalla richiesta d'ingaggio che, inevitabilmente, dovrà essere al ribasso rispetto all'attuale compenso in Red Devils di 15 milioni di euro all'anno. Alternative, diciamo low cost, sono quelle di Milinkovic-Savic e Renato Sanches. Per il laziale c'è da sempre un interesse e in estate potrebbe essere la volta buona per strapparlo alla Lazio, mentre il nome nuovo è quello del portoghese del Lille. Il centrocampista ex Bayern è richiesto dal Milan ma l'affare è in stallo per via della richiesta di sei milioni di euro a stagione, troppo per i parametri rossoneri che hanno un tetto salariale a 4,5.

Anche in difesa servono rinforzi. Per il centro si fa sempre il nome di Rudiger, ma per la fascia nelle ultime ore è rispuntato il nome di Emerson Palmieri. Entrambi in uscita dal Chelsea e pronti a fare ritorno in Serie A. con la maglia della Juve.