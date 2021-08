Juve-Psg, non solo Icardi: si tratta per Paredes

A CENTROCAMPO

Contatti in corso per regalare ad Allegri il centrocampista centrale

La Juventus sta provando a piazzare il colpo a sorpresa nell'ultimo giorno di mercato. Il nome è quello di Leandro Paredes e i bianconeri hanno già iniziato i contatti con il Psg. Una trattativa sicuramente difficile quella per il centrocampista centrale argentino che vuole giocarsi le sua chance a Parigi in una squadra di campioni e Pochettino al momento non sembra intenzionato a privarsene nonostante lo scarso minutaggio in questo avvio di stagione. Valore di mercato attorno ai 25 milioni di euro per l'ex Roma, ma Agnelli starebbe pensando di prenderlo in prestito per regalare ad Allegri un rinforzo importante.

Contatti fitti dunque con il Psg che vanno avanti ormai da qualche giorno e, naturalmente, si è parlato anche di Mauro Icardi. Il sogno dei bianconeri è quello di chiudere una clamorosa doppia operazione sull'asse Parigi-Torino. L'alternativa a Paredes è sempre quella di Pjanic che ormai aspetta solo una chiamata per lasciare il Barcellona e tornare in bianconero. Il suo procuratore Fali Ramadani è sempre a Milano per essere pronto a chiudere l'affare.

DAL PSV IL CLASSE 2002 IHATTAREN

La Juve ha chiuso la trattativa con il Psv per il classe 2002 Ihattaren. Il centrocampista olandese è considerato tra i migliori talenti della sua generazioneè in scadenza di contratto a giugno 2022 e fa parte della scuderia di Mino Raiola: l'affare è praticamente definito, il giocatore potrebbe essere girato in prestito per fare esperienza.