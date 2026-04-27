Mourinho e il futuro al Benfica: c'è di mezzo anche una clausola

La stagione si avvia alla conclusione, e in casa Benfica c'è da risolvere il nodo del futuro di José Mourinho. Lo Special One, corteggiato anche dal Real Madrid, attende la scelta di Rui Costa: se quest'ultimo decidesse di interrompere il rapporto, i lusitani sarebbero costretti a pagare una clausola da 3 milioni di euro netti. Se il discorso si capovolgesse invece, ossia con l'ex Inter a optare per un addio, ecco che a versare la cifra dovrebbe essere Mou. La terza opzione è la cancellazione della clausola in seguito a un prolungamento del contratto.