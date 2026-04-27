Milan, serve un attaccante a tutti i costi: anche Gonçalo Ramos nella lista di Tare

La prossima estate il Milan deve assicurarsi almeno un attaccante di spessore. I nomi in ballo sono tanti, compreso quello di Gonçalo Ramos. A confermalo è il collega Andrea Losapio. La punta portoghese, attualmente sotto contratto col Psg fino al 2028, ha uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti a stagione. In questa stagione ha realizzato 12 gol in 41 presenze in tutte le competizioni.