Milan, serve un attaccante a tutti i costi: anche Gonçalo Ramos nella lista di Tare

27 Apr 2026 - 16:20
7) GONCALO RAMOS - dal Benfica al Psg per 65 milioni nel 2024 © Getty Images

7) GONCALO RAMOS - dal Benfica al Psg per 65 milioni nel 2024 © Getty Images

La prossima estate il Milan deve assicurarsi almeno un attaccante di spessore. I nomi in ballo sono tanti, compreso quello di Gonçalo Ramos. A confermalo è il collega Andrea Losapio. La punta portoghese, attualmente sotto contratto col Psg fino al 2028, ha uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti a stagione. In questa stagione ha realizzato 12 gol in 41 presenze in tutte le competizioni. 

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