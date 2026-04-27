Atalanta, Percassi blinda Palestra: "Lo ritroveremo l'anno prossimo più maturo"

"Pensiamo che i nostri risultati siano figli del tanto lavoro fatto negli anni. Partivamo sempre con l'idea di salvarci, ma poi la squadra è stata in grado di ritagliarsi posizioni davvero significative. Quest'anno siamo partiti con un nuovo progetto. Siamo settimi, proveremo ancora a migliorare la nostra posizione se possibile". Così Luca Percassi, dg dell'Atalantaa Dazn prima dell'inizio di Cagliari-Atalanta: "Palestra (giocatore finito nel mirino delle big di Serie A, ndr) è cresciuto da noi e siamo affezionati a lui. Eravamo convinti che un anno fuori dall'Atalanta lo avrebbe aiutato a completarsi e a Cagliari ha trovato l'ambiente ideale come per tanti altri ragazzi che sono venuti qui. Siamo contenti di ritrovarlo il prossimo anno più maturo. Il Cagliari è una società in cui si può crescere bene"