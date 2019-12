Juve, Pjaca passepartout per assicurarsi Tonali

Che Sandro Tonali sia diventato un obiettivo di mercato delle big italiane, ma anche straniere, non è un mistero. Che Juve e Inter siano in pole per portarlo via dal Brescia, lo è altrettanto. Ed è in questo periodo che si stanno gettando le basi di un'operazione comunque non semplice. Il presidente Cellino si frega le mani e aspetta le proposte, deciso a strappare la miglior offerta possibile. Sulla carta, il club lombardo vorrebbe incassare qualcosa come 40/50 milioni di euro per il suo talento, già capace di convincere Mancini e approdare nella Nazionale maggiore.

Per questo la Juve sa che ogni giorno di tentennamento è un giorno perso e così sta mettendo sul tavolo diverse opzioni per averre Tonali a Torino. L'ultima prevede l'inserimento di Marko Pjaca nei discorsi con il Brescia. L'attaccante croato sta uscendo da un lungo periodo di riabilitazione e potrebbe tornare a calcare i campi proprio partendo dal Rigamonti, Paratici vorrebbe cederlo in prestito alle Rondinelle già a gennaio, per avere una carta in più da giocare sul tavolo delle trattative per Tonali. Un passepartout in vista dell'estate, quando, comunque, bisognerà puntare sul cash con l'aggiunta magari di qualche contropartita tecnica legata ai giovani del vivaio bianconero.

Intanto, però, c'è da pensare al presente e il lungo stop di Khedira, insieme all'inaffidabilità fisica di Ramsey, hanno un po' messo sul chi va là lo staff tecnico e dirigenziale della Juve per quanto riguarda la zona mediana del campo. Emre Can sembrava destinato a partire insieme a Mandzukic, ma a questo punto il suo addio e sub iudice. Sempre che i rapporti non si siano logorati a tal punto da spingere il tedesco a voler lasciare la Signora a ogni costo. A questo punto si potrebbe tornare a parlare con il Barcellona per uno scambio con Ivan Rakitic, che, dicono dalla Spagna, era già stato vicino a trasferirsi alla corte di Sarri negli ultimi giorni del mercato estivo.

Il sogno, tuttavia, resterebbe quel Paul Pogba che pare aver deciso di lasciare il Manchester United in estate. La destinazione preferita del francese sarebbe il Real Madrid di Zidane, ma la Juve continua a farci un pensierino visto il forte legame tra il Polpo e il suo agente Raiola con tutto l'ambiente bianconero.

