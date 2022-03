Juve, piano low cost per Morata: sconto sul riscatto o colpo a zero nel 2023

In casa Juve c'è un piano low cost per Alvaro Morata. Dopo due stagioni in prestito per 10 milioni all'anno, i bianconeri dovrebbero versare 35 milioni di euro nelle casse dell'Atletico Madrid per riscattare l'attaccante, ma Cherubini & Co. sembrano intenzionati a chiedere uno sconto importante al club spagnolo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto al massimo 15 milioni di euro per chiudere la questione, ma se i Colchoneros dovessero fare muro, la Juve sarebbe già pronta a percorrere un'altra strada per Morata. Nel dettaglio, infatti, i bianconeri sarebbero disposti a perdere il giocatore per un anno, per poi riportarlo a Torino a parametro zero nel 2023.

Getty Images