Juve, Paratici: "Nessun contatto con Guardiola, non ci abbiamo mai pensato"

26/05/2019

L'attesa per conoscere il nome dell'erede di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve non è ancora finita, ma Fabio Paratici smentisce seccamente le voci circolate negli ultimi giorni su un interesse dei bianconeri per Pep Guardiola. "Non abbiamo avuto contatti con Guardiola e non ci abbiamo mai pensato", ha spiegato il ds della Juve. "Finché non termineranno tutte le competizioni mi sembra giusto rimanere in questa situazione, per rispetto di tutti", ha aggiunto.