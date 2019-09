Juve, Paratici "congeda" Mandzukic: "E' stato importante, ha un'offerta dal Qatar"

LA CONFERMA

Fabio Paratici conferma le voci di mercato sul futuro di Mario Mandzukic, ormai fuori dai progetti di Sarri e con le valigie pronte. "Non c'erano primi e ultimi l'anno scorso e non ci sono ora, ma solo occasioni - ha spiegato il ds parlando del bomber croato -. Mario è stato un giocatore importantissimo per noi, un grande campione. Adesso c'è una possibilità e, in accordo con lui e il mister, pensavamo che la cosa migliore fosse non prendere parte alla trasferta". "Ha un'offerta dal Qatar", ha aggiunto.

Alla Continassa, dunque, è iniziato il countdown per l'addio a Mandzukic. Chiuso da Higuain e Dybala e relegato ormai a terza scelta dal nuovo tecnico, Mario nei prossimi giorni potrebbe lasciare Torino e chiudere la sua avventura in bianconero. Destinazione Qatar, a quanto pare. Del resto Paratici non ha nascosto l'esistenza di una trattativa in corso per l'attaccante croato, attirato da un ingaggio importante lontano dall'Italia.

Vedi anche juventus Juve, Mandzukic in uscita: non convocato per Firenze