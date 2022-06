Juve, nuova proposta per convincere Di Maria

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri cercano di convincere l'argentino, che è tentato dal Barcellona. Intanto spunta l'idea Kean all'Atletico per trattenere Morata

Settimana calda in chiave mercato per la Juve. In attesa di poter annunciare l'accordo con Pogba, i bianconeri devono risolvere due "spine". La prima è quella di Angel Di Maria, la seconda riguarda Alvaro Morata. Ma andiamo per ordine. A breve è prevista la risposta dell'argentino sulla proposta della Signora, che spinge per un accordo biennale in modo da poter sfruttare i vantaggi del decreto crescita. Il "Fideo" non pare del tutto convinto, visto che aveva parlato di un suo ultimo anno in Europa prima di fare ritorno a casa, ma dalla Spagna rimbalza pure la voce che stia aspettando il Barcellona.

Di certo ci sarà un contatto in queste ore tra la Juve e l'entourage dell'ex del Psg. A Torino sono pronti a rilanciare l'offerta mettendo sul piatto uno stipendio da 5,5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili per arrivare così ai 7 richiesti dal giocatore. Solo così sarebbero disposti ad accettare il solo anno di contratto chiesto da Di Maria.

Ma questi sono giorni caldi anche per il futuro di Morata. Cherubini è atteso a Madrid per discutere con i "Colchoneros" e soprattutto per avere lo sconto rispetto ai 35 milioni di euro previsti dal riscatto. Il giocatore, infatti, fa parte del progetto di rilancio di Allegri, ma non a quelle cifre. La Juve non vuole spingersi oltre i 15 milioni di euro, massimo 20, ma nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi Moise Kean. Il giovane attaccante potrebbe essere riscattato in anticipo dall'Everton per essere poi girato (con una formula tutta ancora da ipotizzare) proprio all'Atletico. Al momento si tratta solo di un'idea con tanti "se" e "forse", ma che conferma come alla Continassa non vorrebbero privarsi dello spagnolo.