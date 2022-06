Juve, nuova proposta per convincere Di Maria ad accettare la sfida

L'affaire Angel Di Maria non è ancora giunto alla sua soluzione, ma sembrano esserci stati passi avanti nelle ultime ore. La Juve, infatti, per convincere il "Fideo" ad accettare la proposta bianconera, ha deciso di fare un passo verso il giocatore. Per questo, gli è stato proposto un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, in modo da poter decidere se continuare la sua avventura a Torino o trasferirsi in Argentina dopo soli 12 mesi in Serie A.