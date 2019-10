Mercato, la Juventus a un passo da Soule

GIOVANE TALENTO

di

Enzo Palladini

Mai farsi trovare impreparati, soprattutto quando ti chiami Juventus. Se un talento sorge in qualunque parte del mondo, è giusto che la sua scheda sia sul tavolo di Fabio Paratici ed è altrettanto giusto che lo stesso Paratici poi si metta in azione per portarlo a Torino. È proprio quanto è successo per Matias Soule (come anticipato il 29 aprile scorso da SportMediaset), un ragazzo che il club bianconero segue dall’inizio del 2019 e che ha appena 16 anni.

Trequartista mancino, tecnica sopraffina, il ragazzo è cresciuto nelle giovanili del Velez Sarsfield ma su consiglio del suo agente Martin Guastadisegno non ha firmato il primo contratto da professionista. Praticamente in questo momento è fuori rosa con un contratto giovanile in scadenza. Questo è il motivo per cui la Juventus dovrebbe finire per prenderlo quasi gratis, pagando solo un piccolo indennizzo alla società di provenienza.

All’inizio dell’anno anche il Genoa aveva fatto un pensiero su Souleè e in alternativa potrebbe proporsi per far giocare il ragazzo (che ha passaporto comunitario quindi potrebbe firmare subito per un club europeo) quando arriverà il momento di lanciarlo nel calcio dei grandi. In Europa anche il Monaco si era fatto vivo con Guastadisegno, ma pare che il ragazzo sia profondamente innamorato della Juventus.

In aprile, quando erano uscite e prime voci del suo presunto “tradimento” ai danni del Velez, Soule era stato costretto a rifugiarsi in una residenza che gli era stata assegnata dal club in seguito alle minacce che gli erano arrivate. Ma ormai la tifoseria si deve rassegnare, il futuro del giovane fenomeno è in Italia.