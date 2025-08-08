Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

L'Arsenal blinda il gioiellino Ethan Nwaneri: nuovo contratto per il talento da record

08 Ago 2025 - 22:06
© @Arsenal

© @Arsenal

L'Arsenal ha prolungato il contratto con il giovanissimo talento Ethan Nwaneri, il più giovane esordiente della storia della Premier League.

Ecco il comunicato dei Gunners: "Il nostro talentuoso centrocampista offensivo, con noi dall'età di otto anni, ha deciso di impegnarsi per il futuro del club dopo la sua straordinaria ascesa nella nostra Hale End Academy e in prima squadra. Ethan ha fatto la storia diventando il più giovane giocatore a giocare per la nostra prima squadra maschile, diventando allo stesso tempo il più giovane giocatore di massima serie nella storia del calcio inglese all'età di 15 anni e 181 giorni nel 2022. La scorsa stagione, il nazionale inglese Under 21 ha raggiunto nuovi traguardi. Ha disputato una prima stagione completa eccezionale a livello senior, collezionando 37 presenze – 16 delle quali da titolare – e segnando nove gol. I primi due gol di Ethan sono arrivati contro il Bolton Wanderers in Coppa di Lega, a cui ne ha aggiunto un altro, uno spettacolare tiro dalla distanza, al Preston North End nel turno successivo, prima di segnare il suo primo gol in Premier League contro il Nottingham Forest a novembre. A gennaio, Ethan è diventato solo il terzo giocatore (dopo Michael Owen e Wayne Rooney) a segnare tre gol in Premier League prima del suo 18° compleanno, poco prima di esordire in Champions League con il Girona. Quel gol gli è valso il premio Gol del Mese, e gli è stato anche assegnato il premio di Giocatore del Mese di febbraio, mese che ha visto anche un gol spettacolare nella vittoria per 5-1 sul Manchester City. Lavorando a fianco di molti dei nostri allenatori e colleghi dell'accademia, Ethan ha eccelso e ha progredito rapidamente nelle nostre fasce d'età giovanili, debuttando con la nazionale Under 18 inglese il giorno del suo 18° compleanno a maggio. È stato poi selezionato per la nazionale inglese che ha vinto il Campionato Europeo Under 21 nel giugno 2025".

Ethan ha dichiarato: "Firmare questo contratto significa tutto per me. Considero questa la mia prima vera stagione nel calcio maschile senior, come parte della squadra nello spogliatoio. Sono così entusiasta di ciò che posso apportare alla squadra, voglio aiutarci a vincere il più possibile e portare felicità e gloria al club. È qui che mi sento a casa". Il nuovo contratto di Ethan è soggetto al completamento delle procedure regolamentari.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

I più visti di Mercato

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

 Lucas Vazquez

Stelle a costo zero: gli svincolati di lusso in giro per il mondo

Liverpool: 308 milioni

Premier regina del mercato, Juventus prima italiana: chi ha speso di più nel mondo

jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

Calciomercato live

Calciomercato live

L'agente D'Amico e l'assist a Lookman: "Dopo il caso Diarra può rescindere con l'Atalanta"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:05
La Sampdoria punta un figlio d'arte: Klinsmann per la porta
22:18
Gonzalo Garcia prolunga con il Real Madrid fino al 2030
22:14
Torino, Donnarumma va alla Salernitana: è ufficiale
22:06
L'Arsenal blinda il gioiellino Ethan Nwaneri: nuovo contratto per il talento da record
22:02
Milan, ufficiale la cessione di Liberali al Catanzaro a titolo definitivo