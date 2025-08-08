L'Arsenal blinda il gioiellino Ethan Nwaneri: nuovo contratto per il talento da record

Ecco il comunicato dei Gunners: "Il nostro talentuoso centrocampista offensivo, con noi dall'età di otto anni, ha deciso di impegnarsi per il futuro del club dopo la sua straordinaria ascesa nella nostra Hale End Academy e in prima squadra. Ethan ha fatto la storia diventando il più giovane giocatore a giocare per la nostra prima squadra maschile, diventando allo stesso tempo il più giovane giocatore di massima serie nella storia del calcio inglese all'età di 15 anni e 181 giorni nel 2022. La scorsa stagione, il nazionale inglese Under 21 ha raggiunto nuovi traguardi. Ha disputato una prima stagione completa eccezionale a livello senior, collezionando 37 presenze – 16 delle quali da titolare – e segnando nove gol. I primi due gol di Ethan sono arrivati contro il Bolton Wanderers in Coppa di Lega, a cui ne ha aggiunto un altro, uno spettacolare tiro dalla distanza, al Preston North End nel turno successivo, prima di segnare il suo primo gol in Premier League contro il Nottingham Forest a novembre. A gennaio, Ethan è diventato solo il terzo giocatore (dopo Michael Owen e Wayne Rooney) a segnare tre gol in Premier League prima del suo 18° compleanno, poco prima di esordire in Champions League con il Girona. Quel gol gli è valso il premio Gol del Mese, e gli è stato anche assegnato il premio di Giocatore del Mese di febbraio, mese che ha visto anche un gol spettacolare nella vittoria per 5-1 sul Manchester City. Lavorando a fianco di molti dei nostri allenatori e colleghi dell'accademia, Ethan ha eccelso e ha progredito rapidamente nelle nostre fasce d'età giovanili, debuttando con la nazionale Under 18 inglese il giorno del suo 18° compleanno a maggio. È stato poi selezionato per la nazionale inglese che ha vinto il Campionato Europeo Under 21 nel giugno 2025".