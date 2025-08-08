Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Gonzalo Garcia prolunga con il Real Madrid fino al 2030

08 Ago 2025 - 22:18

Il giovane attaccante spagnolo Gonzalo Garcia, 21 anni, esploso quest'estate al Mondiale per Club, ha prolungato il suo contratto con il Real Madrid fino a giugno 2030. Lo ha annunciato il club pluricampione d'Europa. Prodotto del vivaio del club, dove è entrato nel 2014 all'età di 10 anni, Gonzalo, sotto contratto fino a giugno 2027, ha esordito in prima squadra nel novembre 2023, giocando alcune partite da titolare o da sostituto. Sostituto di Kylian Mbappé quest'estate nelle partite del Mondiale per Club prima della semifinale, persa 4-0 contro il Paris Saint-Germain, ha concluso la competizione come capocannoniere (4 gol) ed è stato inserito dalla Fifa nella squadra ideale del torneo. La scorsa stagione, è stato un pilastro del Castilla, la seconda squadra del Real Madrid, segnando 25 gol. "Gonzalo farà ora parte della prima squadra del Real Madrid", ha specificato il club 'merengue' in un comunicato.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

I più visti di Mercato

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

 Lucas Vazquez

Stelle a costo zero: gli svincolati di lusso in giro per il mondo

Liverpool: 308 milioni

Premier regina del mercato, Juventus prima italiana: chi ha speso di più nel mondo

jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

Calciomercato live

Calciomercato live

L'agente D'Amico e l'assist a Lookman: "Dopo il caso Diarra può rescindere con l'Atalanta"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:05
La Sampdoria punta un figlio d'arte: Klinsmann per la porta
22:18
Gonzalo Garcia prolunga con il Real Madrid fino al 2030
22:14
Torino, Donnarumma va alla Salernitana: è ufficiale
22:06
L'Arsenal blinda il gioiellino Ethan Nwaneri: nuovo contratto per il talento da record
22:02
Milan, ufficiale la cessione di Liberali al Catanzaro a titolo definitivo