Gonzalo Garcia prolunga con il Real Madrid fino al 2030

Il giovane attaccante spagnolo Gonzalo Garcia, 21 anni, esploso quest'estate al Mondiale per Club, ha prolungato il suo contratto con il Real Madrid fino a giugno 2030. Lo ha annunciato il club pluricampione d'Europa. Prodotto del vivaio del club, dove è entrato nel 2014 all'età di 10 anni, Gonzalo, sotto contratto fino a giugno 2027, ha esordito in prima squadra nel novembre 2023, giocando alcune partite da titolare o da sostituto. Sostituto di Kylian Mbappé quest'estate nelle partite del Mondiale per Club prima della semifinale, persa 4-0 contro il Paris Saint-Germain, ha concluso la competizione come capocannoniere (4 gol) ed è stato inserito dalla Fifa nella squadra ideale del torneo. La scorsa stagione, è stato un pilastro del Castilla, la seconda squadra del Real Madrid, segnando 25 gol. "Gonzalo farà ora parte della prima squadra del Real Madrid", ha specificato il club 'merengue' in un comunicato.