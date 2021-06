Juve, lavori in corso per la mediana: Pjanic bis o Sergio Oliveira

MANOVRE BIANCONERE

In attesa di capire i costi dell'operazione Locatelli, i bianconeri valutano altri nomi per il centrocampo

In casa Juve continua il casting per rinforzare il centrocampo. Detto del grande interesse per Manuel Locatelli, a Vinovo sanno perfettamente che le ottime prestazioni dell'azzurro a Euro 2020 faranno lievitare i costi di un'eventuale operazione col Sassuolo. Dunque si seguono anche altre piste. La prima porta a un usato sicuro con alcune novità sul fronte Barça: Miralem Pjanic. La seconda a Sergio Oliveira. Getty Images

Per quanto riguarda il bosniaco si registra un importante passo avanti. Da tempo il giocatore ha fatto sapere che gli piacerebbe molto tornare a Torino, ma ora anche il Barcellona sembra intenzionato ad assecondare la volontà del calciatore aprendo a un prestito biennale con la disponibilità a pagare anche parte dell'ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione. Condizioni che lasciano intuire un certo ottimismo sulla possibilità di rivedere Pjanic in bianconero. Soprattutto dopo il ritorno in panchina di Allegri, pronto a riaccogliere a braccia aperte il bosniaco.

Ma il ritorno di Miralem non è l'unico affare a cui starebbero lavorando gli uomini di mercato della Juve per puntellare la mediana. Nel mirino dei bianconeri sarebbe finito infatti anche Sergio Oliveira. Sulle tracce del giocatore del Porto c'era la Fiorentina, ma l'affare ora sembra ormai definitivamente saltato. Rottura che ha aperto una nuova trattativa con la Juve a quanto pare. A Torino, del resto, Sergio Oliveira hanno avuto modo di osservarlo molto bene da vicino. Il portoghese, infatti, è stato protagonista dell'eliminazione della squadra bianconera dalla Champions League con due gol all'Allianz Stadium.