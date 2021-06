Mercato Barcellona: Koeman scarica Pjanic e fa un'offerta alla Roma per Pellegrini

CAMBIO IN MEZZO

L'allenatore ha indicato l'esigenza di rafforzare la mediana, il giallorosso è in scadenza 2022 e ha una clausola da 30 milioni

Ora che Ronald Koeman è stato confermato alla guida del Barcellona, torna a confrontarsi con la dirigenza blaugrana per i ritocchi giudicati più utili al suo gioco. Se le scelte di Aguero e Garcia sono, per così dire, universali, nel senso che sono state fatte a prescindere dalla guida tecnica, a centrocampo l'allenatore olandese ha chiesto un cambio di filosofia: non conta più su Pjanic e vorebbe Lorenzo Pellegrini della Roma. Un profilo che, Pjanic a parte, Koeman vede come perfetto erede di Sergio Busquets, che va per i 33 anni. Getty Images

Secondo Mundo Deportivo, il Barça ha già recapitato un'offerta ai giallorossi, inferiore alla clausola di 30 milioni di euro presente nel contratto dell'azzurro, anche perché in scadenza a giugno 2022. Le trattative per il rinnovo tra Roma e capitano si sono fermate, tra cambio di allenatore e inizio Europeo: serve un input da parte di Mourinho per evitare che i blaugrana affondino definitivamente, magari arrivando ai 30 milioni della clausola.

Il quotidiano spagnolo parla anche di una opzione che avrebbe l'Atalanta sul giocatore per una cifra sui 20 milioni di euro ma al momento non trova conferme.