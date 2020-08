Juve, l'agente di Dybala: "Voci false, vuole restare e rinnovare"

JUVE

Dopo le indiscrezioni sul possibile addio di Dybala alla Juve, dall'agente dell'attaccante argentino arriva una secca smentita. "Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false - ha spiegato Jorge Antun -. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus ed è felice di esserlo". Parole forti e chiare, che lasciano poco spazio alle interpretazioni e sembrano presagire un futuro ancora tutto bianconero per la Joya. "Lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre", ha aggiunto il rappresentate di Dybala.

Vedi anche Mercato O un super stipendio o la cessione. L'enigma Dybala scuote la Juve

Per Dybala, dunque, alla Continassa tira una nuova aria dopo le ultime indiscrezioni che lo davano in uscita. Certo, la questione rinnovo resta sul tavolo e sarà cruciale. Ma il giocatore, attraverso il suo procuratore, ha fatto capire senza mezzi termini lle sueintenzioni alla società. un messaggio che ora toccherà a Paratici & Co. accogliere, monetizzando la volontà dell'attaccante di restare alla Juve. Al momento, infatti, la richiesta della Joya è intorno ai 15 milioni netti a stagione, mentre la proposta bianconera è ferma a un massimo di 11 milioni più bonus. Distanza non certo incolmabile, ma comunque consistente. A patto che ambo le parti siano disposte a trattare e a venirsi incontro.