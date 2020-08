O un super stipendio o la cessione. L'enigma Dybala scuote la Juve

LO SCENARIO

Ci avevano già provato l'anno scorso ma, alla fine, le offerte non hanno soddisfatto la dirigenza bianconera. Dybala è rimasto alla Juve ed è stato un bene per entrambe le parti. Ora però, dopo una stagione più che buona, l'argentino vuole un contratto che sia all'altezza dei grandi d'Europa. Il tormentone estivo ("non posso prendere meno di De Light") è il punto di partenza per capire se ci possa ancora essere un futuro a Torino. La cifra richiesta, poco meno di 20 milioni a stagione, non può essere accettata dalla Juventus.

A questo punto l'addio sembra l'unica soluzione, anche perché, senza rinnovo e con un contratto in scadenza nel 2022, la Juve rischierebbe di non riuscire a garantirsi una cifra adeguata per la cessione del campione argentino. L'unica società seriamente interessata sembra essere il Real che, come già scritto su questo sito nei giorni scorsi, vorrebbe inserire Isco nella trattativa.

La Juve, per cedere Dybala, può "accontentarsi" di una cifra vicina ai 90 milioni. Considerando che a Madrid valutano il loro fantasista intorno ai 60, a Torino si troverebbero con una parte cash di soli 30 milioni. Se l'obiettivo è monetizzare non sembra un grande risultato. Ma anche un rinnovo a quelle cifre sarebbe un esborso eccessivo per le casse del club. Ecco perché il dilemma Dybala è destinato a diventare la chiave del mercato bianconero.