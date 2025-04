Juve, l'ombra del Bayern su Yildiz: Kenan vuol restare, ma senza Champions...

Al momento al quartier generale bianconero la situazione sul fronte Yildiz è molto chiara e la corte sottotraccia del Bayern Monaco non ha modificato affatto i piani né della società, né del calciatore. Se la prossima stagione la Juve non dovesse poter contare sui soldi della Champions, tutto però potrebbe cambiare rapidamente e il trequartista bianconero potrebbe diventare una preziosissima pedina di scambio per piazzare una plusvalenza importante come accaduto in passato con Huijsen, centrale difensivo ceduto al Bournemouth per 15,2 milioni più 3 di bonus e 10% sulla futura rivendita e altro obiettivo dei bavaresi. Ammesso ovviamente che la soluzione piaccia anche al numero 10 bianconero, al momento poco attratto dall'idea di trasferirsi in Bundesliga nonostante sia molto legato al territorio e alla comunità turca in Germania.